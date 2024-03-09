Мир 09 марта 2024, 11:46 Президент Франции Макрон закрепил в конституции право женщин на аборты Hannes P Albert/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, закрепляющий право женщин на аборты. Изменения внесли в конституцию страны, текст опубликовали в официальном журнале Пятой республики, сообщило РИА «Новости».

Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в конституции. Прерывание беременности разрешено в республике с 1975 года.

Реклама

«Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом», — указано в добавленной статье.

Закон президент подписал в Международный женский день. Поводом для появления этого законопроекта стали выступления активистов во Франции после того, как в США отменили право на аборт.

Ранее феминистки в Польше 8 марта собрались на уличной акции протеста. Они устроили митинг, чтобы добиться доступности средств «аварийной контрацепции» без рецептов. Аборты в Польше запрещены с 1993 года.