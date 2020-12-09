Главы государств и правительств Евросоюза на саммите, который пройдет 10 декабря, примут решение о продлении экономических санкций против России, рассказал высокопоставленный представитель ЕС.

«Да, как обычно будет затронут вопрос реализации минских соглашений (по урегулированию конфликта на Украине — прим. ред.), в рамках которого обычно продлеваются санкции», — заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС. Его слова приводит ТАСС. При этом чиновник добавил, что «никто не выступал против продления санкций».

Лидеры стран Евросоюза, как ожидается, примут политическое решение продлить на полгода санкции против России, срок действия которых истекает в конце января.

После этого будет запущена формальная процедура, завершится которая публикацией в Официальном журнале Евросоюза соответствующих нормативных актов.

Евросоюз ввел в 2014 году санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Ограничительные меры неоднократно продлевались и расширялись.

В бундестаге заявили о провале санкционной политики ФРГ против России. Политическая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) обратилась к правительству страны с призывом признать поражение. Немецкий канцлер Ангела Меркель пыталась сделать ограничения оружием против России. Тем временем она ударила по своей же стране, а во внешней политике санкции сыграли, скорее, символическую роль.