В бундестаге заявили о провале санкционной политики ФРГ против России. Политическая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) обратилась к правительству ФРГ с призывом признать поражение. Ангела Меркель пыталась сделать ограничения оружием против России. Тем временем она ударила по своей же стране, а во внешней политике санкции сыграли, скорее, символическую роль.

С приходом Меркель к власти традиционно дружеские отношения между Россией и Германией ухудшились. Канцлер стала относиться к Москве более дистанцированно и установила внешнеполитическую ориентацию на США. При Меркель Берлин поддержал смену власти на Украине, не одобрил присоединение Крыма к России и не раз обвинял Москву в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже канцлер ввела санкции против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Правительство Германии должно признать, что здесь, как и во многих других конфликтах с нашим участием, это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась», — отметил спикер фракции АДГ по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в интервью для RT DE.

По его словам, из-за санкций страдает немецкая экономика. Также ограничения заставили российскую сторону принять геополитическую ориентацию, которая не отвечает интересам Германии и Европы. Более того, Россия остается для ФРГ «самым большим соседом и мировой державой». Поэтому спикер фракции АДГ уверен, что властям стоит грамотнее выстраивать отношения с Россией.

Урон себе

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в разговоре с «360» назвал санкционную политику античеловечной и провальной.

Совсем другой результат получился, чем предполагалось. Это был выстрел себе в коленку. Разрывать отношения с соседом, с которым надо их развивать, торговать, сотрудничать, было глупейшим решением. Его нужно как можно быстрее отменить Вальдемар Гердт.

Если говорить об изменении поведения Москвы или достижении определенных внешнеполитических целей, то санкции Берлина провалились. В этом уверен политолог, руководитель центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов.

«Если целью было ослабить Россию, то возникает вопрос, была ли эта цель США или Германии. Если Германия выступила марионеткой США, то США, наверное, своей цели достигли, а Германия и ЕС потеряли возможность быть самостоятельным центром в полицентричном мире. <…> Так Германия нанесла еще больший урон сама себе», — объяснил Кузнецов в разговоре с «360».

Символизм санкций

По словам Кузнецова, санкции стали просто демонстрацией недовольства. Собеседник отметил, что достаточно широкие слои немецкого общества негативно относятся к тому, что происходит во внутриполитической среде России.

Дело не в Крыме или Донбассе, считает политолог. Он напомнил канун Олимпийских игр в Сочи. Тогда на тот момент еще президент Германии Йоахим Гаук собирался бойкотировать спортивное мероприятие. По данным Dеr Sрiеgеl, причиной стало несогласие политика с якобы нарушениями прав человека в России. Запад был возмущен изменениями в российском законодательстве, связанными с запретом гей-пропаганды и введением за нее уголовной ответственности.

Конечно, для этих категорий символизм санкционной войны — это главное. Никакая не политика, не экономика, а именно вот символизм Алексей Кузнецов.

Недейственные санкции Германии

Кузнецов привел в пример самые, на его взгляд, недейственные санкции Германии. Это огромный блок персональных ограничений. Они должны были «реально бить» по человеку, заставляя его поменять свою точку зрения. Но на ослабление России это никак не влияет.

«Как это ни парадоксально. Всегда кажется: „Ну как же, мы же по конкретному человеку ударили“. Но что это? Месть? Вопрос же инструментов внешней политики и экономики. А в этом плане схема не работает», — подчеркнул Кузнецов.

По мнению депутата бундестага Вальдемара Гердта, неэффективными оказались все санкции Германии против России. Он уверен, что всякое сопротивление сотрудничеству на уровне бизнеса, культуры, образования, общественных организаций мешает жить простым людям.

«Особенно сейчас, когда после пандемии восстанавливать экономики стран будет тяжело, все, что мешает восстановлению, объединению и сотрудничеству, должно быть убрано политиками со сцены. Это мой взгляд. Хампель не раз слышал его от меня и еще раз провозгласил», — добавил собеседник «360».

Ситуация с Навальным и санкции Германии

Представители фракции АДГ приехали с визитом в Москву 8 декабря по приглашению Госдумы. Поводом стали ухудшающиеся российско-германские отношения на фоне ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву в конце августа.

После этого российского оппозиционного лидера госпитализировали в Омске. Позже его отправили на лечение в Германию. В сентябре Навального выписали. Его якобы отравили боевым веществом из группы «Новичок», как утверждает Германия. Российская сторона исключает эту версию и требует предоставить доказательства отравления. Сам Навальный пока остается в Германии.

5 октября ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и Государственного НИИ органической химии и технологии. Россия, в свою очередь, ввела ответные ограничения в отношении чиновников из администраций глав Германии и Франции.