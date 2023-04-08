Власть 08 апреля 2023, 10:20 «Облако в штанах». Медведев объяснил, почему Украина не нужна никому в мире и должна исчезнуть Зампред СБ Медведев: Украина исчезнет, потому что никому не нужна Freepik

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Украина исчезнет, потому что никому не нужна. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подробно аргументировал, почему эта страна не нужна ни якобы поддерживающим ее Европе и США, ни России, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии.

«Натужная поддержка нацистского режима по велению американского ментора уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад. Потоки наглых попрошаек — украинских мигрантов — и их обустройство в ущерб собственным гражданам, взлет инфляции, колоссальные счета за тепло и электричество, загнивание европейского бизнеса, убыточные российские санкции — все это уже привело к взрывам недовольства и в Западной, и в Восточной Европе», — отметил политик.

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Он добавил, что в перспективе «младоукраинские кровососущие паразиты» окончательно сядут на «скорченную артритом шею дряхлеющего ЕС», что будет знаменовать окончательный закат Европы.

По мнению Медведева, в США «политические балаболы» пытаются пропиариться на Украине, но рядовые жители даже не знают, «что такое Украина и где „оно“ находится», так что не готовы «терпеть неудобства» ради этой страны. При этом сотни миллиардов, которые Соединенные Штаты тратят на бессмысленные бои на Украине, можно было направить на соцразвитие латиноамериканских и африканских стран.

«Прохудившееся лоскутное одеяло»

Азия, по мнению зампреда СБ, в ответ на просьбы поддержать Украину и «ограничить Россию» демонстрирует коллективному Западу свою незаинтересованность. Кроме того, Индии, Китая и других государств хватает проблем с восстановлением экономики после пандемии.

«Украина не нужна России. Ведь недоукраина — и не страна вовсе, а облако в штанах. Рваное, потрепанное и засаленное, вконец прохудившееся лоскутное одеяло», — заявил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул однако, что там живут миллионы россиян, над которыми годами издевался нацистский киевский режим, и именно их Россия защищает в ходе СВО, «беспощадно уничтожая врага». Но «кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года», — недоразумение, возникшее из-за распада СССР, и недоукраина РФ не нужна — нужна «Большая Великая Россия».

Медведев добавил, что Украина «с нацистской верхушкой» не нужна и самим гражданам и вредит им. Украина «не нужна никому на планете», поэтому ее не будет, подытожил политик.