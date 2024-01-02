Мир 02 января 2024, 13:35 Салон автомобилей Tesla загорелся в Киеве «Страна.ua» сообщила о возможном пожаре в киевском салоне автомобилей Tesla

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Возгорание в салоне автомобилей Tesla, предположительно, началось в Киеве в результате взрывов. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Салон автомобилей Tesla, предположительно, горит в Киеве», — указали в публикации.

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Власти Киева и представители Tesla официально эту информацию не комментировали. Но мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщал о крупном пожаре в Подольском районе, который охватил 2000 квадратных метров складских помещений.

Утром 2 января стало известно о мощной серии взрывов в украинской столице. Кличко отмечал, что в ряде районов пропало водоснабжение и электричество.

Российские силы с октября 2022 года наносят высокоточные удары дальнобойным оружием по пунктам военного управления и военной инфраструктуры на территории всей Украины. Гражданское население республики находится вне угрозы.