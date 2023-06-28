Мир 28 июня 2023, 17:00 Сало бросили в Коран перед его сожжением в Стокгольме Zvezdanews: перед сожжением Корана в Стокгольме в священную книгу мусульман бросили сало Unsplash

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Сало бросили в Коран перед сожжением священной книги мусульман в Стокгольме. Кадры с акцией опубликовали в Telegram-канале Zvezdanews.

Судя по видео, державший камеру мужчина кинул сало в Коран, который держал другой человек. Он взял мегафон и начал акцию протеста, которая продолжалась порядка получаса.

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Организатором перформанса стал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Когда он начал осквернять Коран, один из недовольных хотел бросать в него камни. Однако его сразу задержали правоохранители, уточнили в публикации.

Примечательно, что акция с сожжением священной мусульманской книги прошла у главной мечети Стокгольма в первый день праздника Курбан-Байрам. При этом разрешение на проведение перформанса дали сами стокгольмские полицейские. Весной правоохранители не дали официально провести подобную акцию. Но ее организаторы обратились в суд, который назвал решение полицейских неверным.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже отреагировал на подобное мероприятие. Он осудил акцию с сожжением Корана.