Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе

США и Россия в январе проведут переговоры по безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом она отметила, что детали переговоров пока окончательно не согласованы.

«У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто еще не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом», —процитировало РИА «Новости» слова Псаки.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена дождаться ответа от США по гарантиям безопасности. После этого можно будет говорить об организации и проведении саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

В декабре состоялись переговоры президентов России и США. Они продолжались два часа. Лидеры двух держав впервые беседовали при помощи телемоста по защищенному каналу связи. Главными темами беседы стали кризис на Украине и расширение НАТО. По этим вопросам главы государств договориться не смогли.