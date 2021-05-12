Салли Базби стала новым главным редактором газеты Washington Post
Салли Базби стала первой женщиной на посту главного редактора газеты Washington Post. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
До этого она возглавляла новостной отдел в агентстве Associated Press. Должность в Washington Post была открыта почти два с половиной месяца после того, как ее покинул Мартин Бэрон. Базби приступит к своей работе в июне.
Ранее инициатива об увеличении женского присутствия во власти была заявлена участницами проекта «Женщина-Лидер» в России.