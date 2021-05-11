В России указали на недостаточное число женщин в политике

Инициатива об увеличении женского присутствия во власти была заявлена участницами проекта «Женщина-Лидер». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Куратором выступили: председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Совет Евразийского женского форума и платформа «Россия — страна возможностей». Общественные деятели оказались обеспокоены неравномерным распределением властных полномочий между людьми разного пола. Для решения данной проблемы планируется создать «Федеральный женский резерв управленческих кадров».

«На первый взгляд кажется, что женщин-чиновниц много. Как правило, чтобы занять высшую, главную или ведущую должность гражданской службы, женщина сталкивается со „стеклянным потолком“ — невидимым барьером, который не связан с ее профессиональными качествами. По состоянию на май 2021 года в Государственной думе 72 женщины-депутата, то есть всего 16% женщин, а в Совете Федерации — 33 женщины-сенатора, что составило 19% от общего числа», — отмечено в сообщении.

Также приводится статистика правительственного состава, где за время новейшей российской истории было всего 10 женщин, но их никогда не было представлено больше трех единовременно. Государственный совет также имеет всего трех женщин-политиков, когда мест во властном органе 99.