Мир 25 марта 2024, 08:34 Сальдо заявил, что ВСУ терроризируют жителей Херсонской области беспилотниками Сальдо: ВСУ перешли на тактику террора под Херсоном РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные перешли на тактику террора, обстреливая мирные объекты в Херсонской области. Такое мнение РИА «Новости» высказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ используют артиллерийские орудия, а также стреляют кассетными боеприпасами.

Реклама

«БПЛА кружат над дорогами на Алешки и Каховку и атакуют мирные автомобили», — добавил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что украинские военные бьют беспилотниками по медицинским учреждениям, остановкам общественного транспорта. Они специально запугивают население, подытожил глава региона.

Сейчас 75% Херсонской области освобождена российскими военными, а правый берег Днепра, в том числе город Херсон, остается под контролем ВСУ.

Ранее украинские военные атаковали пассажирский автобус в Алешках. Люди не пострадали.