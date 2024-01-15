15 января 2024, 18:11
Украинцам предсказали скорое исчезновение
Сальдо: украинский народ рискует исчезнуть с лица земли
Украинцам грозит полное исчезновение с лица земли, если в скором времени боевые действия в стране не завершатся. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале.
«Будет лишь рассеянная по всему миру диаспора и остатки населения на выжженной земле», — указал он.
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По словам Сальдо, с точки зрения демографии Украина понесла невосполнимый урон. Он напомнил, что с момента выхода из СССР население страны постоянно сокращалось «из-за низкой рождаемости и эмиграции».
Губернатор также показал видео могил украинских военнослужащих на кладбищах в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге и Черкассах, отметив, что они «умерли бессмысленно и бесславно, за чуждые им интересы».
Ранее о скором конце современной украинской нации предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По мнению экс-военного, это событие приблизила встреча президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга в сентябре 2023 года.
Владимир Зеленский
Украина
Херсонская область
Владимир Сальдо
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