Мир 24 марта 2023, 14:52 Саакашвили заявил, что в его отравлении замешаны российские агенты Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что в его отравлении замешаны российские агенты РИА «Новости»

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что за его отравлением стоят российские агенты. Такое заявление он сделал в интервью изданию Politico.

«Российские агенты „проникли в грузинские службы безопасности“», — сказано в письменных ответах Саакашвили изданию. Их передали СМИ через американского юриста Массимо Ди Анджело.

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«Я четко помню день, когда яд был применен, я чуть не умер. С того времени у меня плохо со здоровьем», — отметил политик.

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По его словам, решение по его лечению в больнице принимают службы безопасности, а не врачи. Именно силовики назначают медиков. Юрист высказал мнение, что небольшое количество яда могли смешать с водой и едой Саакашвили.

В материале сказано, что экс-президент обвиняет в ухудшении своего состояния основателя правящей партии «Грузинская мечта» и бывшего премьера Бидзину Иванишвили. Последний якобы действовал по «инструкциям Москвы». Ранее Саакашвили утверждал, что находится на грани смерти из-за большой потери веса.