Саакашвили вернется в политику Украины «в ближайшие дни»

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что о его назначении в структуру украинской власти состоится в ближайшие дни. По словам политика, об этом объявит президент Украины Владимир Зеленский.

О своем назначении Саакашвили рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Об этом назначении сам президент объявит в ближайшие дни. Я консультировался и с ним, и с офисом президента, а также с разными парламентскими лидерами. Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит», — заявил политик.

Он добавил, что неэтично сообщать о том, в какой сфере он намерен подвизаться, так как об этом пока не объявил Зеленский. Саакашвили уточнил, что 4 мая провел консультационную встречу с вице-премьером Украины, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Источники издания «НВ» утверждают, что бывший президент Грузии будет отвечать за реформы, но не войдет в состав правительства.

О возможном возвращении Саакашвили в украинскую политику стало известно в конце апреля. В Верховной раде не поддержали его назначение на пост замглавы правительства по вопросам реформ, и партия президента «Слуга народа» объявила, что политик будет назначен на другую должность.