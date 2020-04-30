Зеленский передумал назначать Саакашвили вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины и предложил ему другой формат работы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамия.
По данным телеканала «Царьград», никаких подробностей пока неизвестно. Архамий рассказал лишь то, что «Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они нашли другой формат, в котором будут работать».