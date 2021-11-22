Адвокат заявил о пытках Саакашвили в тюрьме

Бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили пытали в тюрьме и относились к нему не по-человечески. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили заявил, что ожидал лучшего состояния своего подзащитного после 50-дневной голодовки.

Садзаглишвили заметил, что быстро восстановиться после длительного отказа от еды невозможно. Его слова привело РИА «Новости».

«Я лично ожидал лучшего состояния Саакашвили. <…> Мы должны помнить, что он стал жертвой пыток и нечеловеческого отношения, что так же влияет на его здоровье», — подчеркнул адвокат.

Саакашвили он назвал политическим заключенным, которому в «нормальной стране дали бы возможность свободного лечения» после пыток и нечеловеческого обращения.

«Это возможно юридически. В нормальных странах в таких случаях также возможно полное освобождение. Как жертва пыток он должен быть освобожден и иметь право лечиться в свободной обстановке», — сказал Садзаглишвили.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик сразу же заявил о голодовке. Его заочно осудили по нескольким делам. Грузинские власти освобождать экс-президента отказываются.