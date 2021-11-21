Реабилитационный период после длительной голодовки экс-президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо проводить в гражданской клинике. Восстановление его здоровья займет несколько месяцев. Необходимо также избегать стрессовых ситуаций. Сейчас Саакашвили находится в военном госпитале в Гори.

Личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что его подопечный слаб и испытывает проблемы с давлением.

«Особенного внимания требует его неврологическое состояние. На сегодня никаких прогнозов я дать не могу. Он начал питаться и этот процесс проходит нормально, но никто не знает, как все это продолжится <...> По моему мнению, лечение в таких условиях невозможно для такого пациента, его реабилитация должна быть долгой, не могу сказать сколько месяцев потребуется: месяц, два, три или четыре», — цитирует его РИА «Новости».

Кипшидзе подчеркнул, что Саакашвили имеет право свободно лечиться вне тюрьмы. Ему необходима гражданская клиника. Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария рассказала, что у Саакашвили обнаружили неврологическое расстройство.

Кипшидзе рассказал, что в Гори у его пациента произошел конфликт с охранниками. Они не разрешили открыть окно в палате. Как сообщил «Интерфакс», врач высказал предположение, что в законах Грузии есть статья, приостанавливающая статус заключенного на время лечения.

После того, как Саакашвили перевели в горийский госпиталь, он прекратил 50-дневную голодовку и начал принимать пищу по специально разработанной схеме.