Саакашвили заявил, что осенью вернется в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал приехать этой осенью в Грузию, несмотря на то, что у себя на родине он находится в розыске. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Саакашвили рассказал в своем видеообращении в Facebook, что грузинский народ хочет достойно жить и преодолеть нищету. По его словам, люди устали жить в безнадежности и нищете, где единственная перспектива — изгнание из страны.

«Эти выборы все же состоятся, и я выполню свой долг, взятый перед своей нацией и историей, на этот раз приеду в Грузию перед гражданским референдумом», — заверил политик.

Он уехал из Грузии в 2013 году. В его отношении возбуждено несколько уголовных дел. По некоторым Саакашвили осужден заочно.