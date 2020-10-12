На Саакашвили напали в Афинах

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал жертвой нападения неизвестных. Его атаковали на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах.

Молодой человек в капюшоне накинулся на политика возле здания, где должно было состояться мероприятие. Об этом сообщил телеканал Mtavari.

Очевидцы рассказали, что нападавший скрылся, ударив Саакашвили по голове. Пострадали несколько человек.

Информация о готовящейся провокации появилась в Facebook Михаила Саакашвили несколькими днями ранее. Несмотря на инцидент, политик все же провел встречу с грузинской диаспорой и побеседовал о своих планах.

Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. Из-за возбужденных против него уголовных дел политик покинул страну. В 2015 году ему дали гражданство Украины и Саакашвили стал губернатором Одесской области. Спустя год из-за ухудшения экономики региона Петр Порошенко его уволил.

Украинского гражданства он лишился в 2017-м, напомнила газета «Известия». А в 2019-м вновь обрел его с подачи нынешнего главы государства Владимира Зеленского. С мая 2020-го Саакашвили руководит исполнительным комитетом национального совета реформ Украины.