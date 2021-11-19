Саакашвили сказал, когда прекратит голодовку

После заявления врачей о том, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выявили серьезное заболевание мозга, Минюст страны предложил перевести политика из тюремной больницы в военный госпиталь. Поначалу Саакашвили отметил, что согласится на такой перевод только в случае, если его будут сопровождать доверенные лица. Теперь же арестант добавил: как только он окажется в стенах военного госпиталя, то сразу прекратит голодовку.

Условие, которое выдвинул Саакашвили, предполагает сопровождение его тремя людьми. Как сообщили «Известия», политик желает видеть рядом с собой адвоката Нику Гварамию, украинского консула и одного из его представителей. Последним может оказаться одна из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.

Перевести Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори было решено после того, как врачи заявили, что у него стало развиваться одно из самых тяжелых осложнений — энцефалопатия Вернике. По словам медиков, в таком случае есть высокие риски, что пациент впадет в кому, возможен летальный исход. Врачи добавляют, что причиной всему могло стать игнорирование их рекомендаций со стороны арестанта.

Михаил Саакашвили перестал принимать даже лекарства после того, как в Сети появилось видео его якобы трапезы в тюремной больнице. Саакашвили заверил, что пил при этом только сок и держит голодовку, но теперь, на фоне таких публикаций, откажется даже от медикаментов. Таким образом он продержался почти две недели. Лишь на днях его врач сообщил, что некоторые препараты политик все-таки согласился принять, это немного поддержало его здоровье и улучшило анализы.