Саакашвили призвал не соблюдать ковидные меры в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам в родной стране, призвав их к несоблюдению ограничений, введенных из-за коронавируса. Глава исполкома совета по реформам на Украине написал об этом на своей странице в соцсети Facebook.

Протестные акции с требованиями об отмене ограничительных мер прошли в Грузии на минувших выходных. В стране во время действия комендантского часа состоялись гражданские марши неповиновения. Саакашвили заявил, что прошедшие протесты должны стать «первой ласточкой» перед дальнейшими масштабными переменами.

Экс-президент призвал своих сторонников продолжать акции неповиновения, однако указал, что необходимо действовать в цивилизованных рамках, чтобы не создавать проблем для остальных граждан. Проведение акций неповиновения, по словам Саакашвили, является не только правом граждан, но и их долгом, если они хотят обеспечить будущее себе и своим детям.

С начала 2021 года в Тбилиси прошли уже три акции неповиновения во время комендантского часа. Протестующие требовали снятия запрета на нахождение на улице в ночное время.

Ранее Саакашвили заявил, что Украина может лишиться Мариуполя и Херсона в составе страны. Он заявил об этом, комментируя решение властей о прекращении вещания трех украинских телеканалов.