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    25 сентября 2021, 02:00

    Саакашвили назвал Украину отстойником для преступников

    Анастасия Кукова

    Украина стала проходным двором для преступников со всего постсоветского пространства. Для решения любых вопросов они предпочитают «нанять» любого следователя полиции, прокурора или судью.

    Саакашвили назвал Украину отстойником для преступников

    Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала «Украина 24», что нечистые на руку люди ждут, что за деньги по их приказу будут чуть ли не танцевать.

    «Как может такой полицейский что-то предотвращать? Система глубоко больна. В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине», — процитировало Саакашвили РИА «Новости».

    По его мнению, всему виной коррупция в правоохранительных органах.

    Ранее Саакашвили заявлял, что в долгосрочной перспективе газопровод «Северный поток — 2» может оказаться полезен для Украины. Укрепить независимость от России смогут риски перекрытия транзита.