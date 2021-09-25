Саакашвили назвал Украину отстойником для преступников

Украина стала проходным двором для преступников со всего постсоветского пространства. Для решения любых вопросов они предпочитают «нанять» любого следователя полиции, прокурора или судью.

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала «Украина 24», что нечистые на руку люди ждут, что за деньги по их приказу будут чуть ли не танцевать.

«Как может такой полицейский что-то предотвращать? Система глубоко больна. В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине», — процитировало Саакашвили РИА «Новости».

По его мнению, всему виной коррупция в правоохранительных органах.

Ранее Саакашвили заявлял, что в долгосрочной перспективе газопровод «Северный поток — 2» может оказаться полезен для Украины. Укрепить независимость от России смогут риски перекрытия транзита.