Газопровод «Северный поток — 2» в долгосрочной перспективе может оказаться полезен для Украины. Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщило Energetyka 24.

Саакашвили отметил, что хотя запуск «Северного потока — 2» пока не сулит Украине ничего хорошего, в будущем газопровод может оказаться даже выгодным для страны. Ведь риски перекрытия транзита в конечном итоге смогут укрепить независимость от России.

«Русские всегда подкупали украинских лидеров, они давали им часть дохода с транзита газа», — сказал Саакашвили.

Политик добавил, что Украина могла бы заниматься добычей собственного газа, но вместо этого транспортирует российский.

Замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль ранее предложила объединиться в коалицию с другими странами для того, чтобы добиться блокировки «Северного потока — 2». Чиновница указала, что после его запуска «Газпром» фактически станет монополистом по поставкам газа в Европу, а это, по ее словам, противоречит законам ЕС.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее заявил, что Украина оказалась в крайне невыгодном положении из-за отказа от прямых закупок российского газа.