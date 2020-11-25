Саакашвили назвал неизбежной экономическую катастрофу на Украине

Михаил Саакашвили заявил, что экономику Украины в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа. По его словам, уже с начала 2021 года возникнут проблемы с социальными выплатами.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года», — заявил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

При этом он добавил, что подписание соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) на несколько месяцев лишь отсрочит кризис.

Саакашвили считает, что в стране будут большие проблемы с выплатами зарплат и элементарных социальных обязательств. «Такого на Украине не было с 1990-х годов», — заметил политик. В этой ситуации, по его мнению, украинским властям «или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу».

По мнению Саакашвили, ситуация развивается в условиях, когда правительство Украины «будто существует в параллельном мире». Политик считает, что руководство страны практически не функционирует и идет к пропасти «с закрытыми глазами».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас занимает пост в украинском Исполнительном комитете реформ.

В начале ноября украинский политик обвинил Порошенко в подготовке государственного переворота. По словам Давида Жвания, на место Зеленского планируют поставить Кличко. Параллельно в стране начинается политико-конституционный кризис, а рейтинг действующего президента падает.