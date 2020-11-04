Украинский политик обвинил Порошенко в подготовке государственного переворота. По словам Давида Жвания, на место Зеленского планируют поставить Кличко. Параллельно в стране начинается политико-конституционный кризис, а рейтинг действующего президента падает.

Бывший соратник Порошенко Давид Жвания выложил ролик на своем YouTube-канале. В нем он обвинил бывшего президента Украины в подготовке государственного переворота, разработка которого якобы началась еще летом.

Ранее политик уже говорил, что в 2014 году Порошенко использовал Евромайдан для захвата власти. Потом заявлял, что бывший президент коррупционным способом заработал около четырех миллиардов долларов, пока был у руля страны.

Ждать ли переворота?

Свое видео Жвания начал со слов: «В Украине готовится государственный переворот». Он объяснил, что эта информация ему поступила от людей, вхожих в круг Порошенко. Политик поддерживает отношения со многими из них.

«Готовится он давно — примерно с начала лета этого года. Но раньше это были во многом пустые разговоры. Теперь же, после выборов, все стало намного серьезнее. Во главе заговора стоит Петр Порошенко», — заявил Жвания.

Дальше он рассказал, что в заговор вовлечено все ближайшее окружение Порошенко и в него пытаются втянуть мэра Киева Виталия Кличко. С его окружением якобы ведутся переговоры на эту тему.

«Именно Кличко должен стать президентом после переворота, если у Порошенко не получится самому занять эту должность. При этом Порошенко станет премьером с расширенными полномочиями. Для этого снова поменяют Конституцию», — объяснил Жвания.

Жвания сказал, что в перевороте согласились участвовать и некоторые люди из окружения Зеленского. А такая решительность у Порошенко появилась после слабых результатов партии действующего президента на местных выборах.

«Владимир Александрович Зеленский, я обращаюсь к вам. Вы — плохой, слабый президент. Но вы законный президент. Я не прошу у вас каких-то наград для себя. Я прошу вас выполнить свою клятву и защитить страну», — закончил свое обращение политик.

Преподаватель Киевского политехнического института Алексей Якубин в разговоре с «360» отметил, что слова Жвании неплохо было бы проверить. В конце концов, политик в 2014–2015 годах был человеком из близкого окружения Порошенко. Он даже был одним из руководителей его избирательного штаба. Значит, у него действительно могут оказаться какие-то данные по этому поводу.

«Его предыдущие слова о Майдане и эти о перевороте нуждаются в проверке минимум. Не факт, что это подтвердится все, но эта информация не является просто размышлениями», — подчеркнул Якубин.

Ключевой вопрос заключается в том, чего пытается добиться Жвания такими заявлениями. По словам эксперта, на это может быть несколько причин. Первая — попытка получить какую-то протекцию со стороны действующей власти. Второе — у него могут быть старые счеты с Порошенко. А эти заявления политик мог сделать с расчетом на то, что власть начнет расследовать дела бывшего президента плотнее. Третье — он пытается показать, насколько со стороны новой власти отсутствует прогресс в борьбе с коррупцией.

По мнению Якубина, тот факт, что политик делает такие заявления, а расследования в отношении Порошенко все еще стопорятся, показывает слабость нынешней власти на Украине.

Возвращение Порошенко

Петр Порошенко в последнее время действительно начал часто появляться на политической арене. Недавно он прокомментировал законопроект Зеленского по лишению судей Конституционного суда их полномочий. Бывший лидер Украины пообещал этого не допустить.

«Вчера Зеленский пытался напугать Верховную раду и украинское общество… Плохо, когда президент выглядит страшно, но еще хуже, когда над ним смеются», — процитировал слова Порошенко сайт RT со ссылкой на заявление пресс-службы его партии.

Он обвинил Зеленского в приближении страны к диктатуре и предложил собрать глав фракций Рады, чтобы совместно найти выход из кризиса. Порошенко также отметил, что не поддерживает решение КС Украины, отменяющее публикацию электронных деклараций чиновников.

Эксперт Якубин считает, что у Порошенко есть желание реванша и он действительно может пытаться вернуться к власти. Бывший президент довольно болезненно пережил свой проигрыш на выборах. Ведь Порошенко, большой бизнесмен с образованием международника, оказался менее нужен стране, чем артист и шоумен Зеленский. То, что он хочет вновь стать президентом, еще не означает, что сможет.

«Мне кажется, что он тут немного переоценивает свою позицию, потому что, даже несмотря на уровень разочарования в Зеленском, у Порошенко все равно остается один из самых высоких антирейтингов», — подчеркнул Якубин.

Если взглянуть на прошедшие в стране местные выборы, то и там не видно какой-то доминации Порошенко. Голоса, которые потерял Зеленский, ушли в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» или в непарламентские проекты.

Учитывая правую и националистическую позицию Порошенко, его шансы снова стать президентом очень малы. Такие политики еще ни разу с 1991 года не побеждали в стране.

Единственное, что может попробовать сделать Порошенко, — это добиться какой-то уличной дестабилизации. Это могло бы ему помочь.

Рейтинг Зеленского падает

Что до Зеленского, то у него проблем и без Порошенко хватает. После того как Конституционный суд Украины решил отменить одну из статей Уголовного кодекса о коррупции, Зеленский попытался распустить суд.

КС страны отменил закон, по которому должны были публиковаться электронные декларации чиновников. Зеленский решил не дорабатывать закон, а внес в парламент законопроект с предложением отобрать у судей Конституционного суда их полномочия. Благодаря чему можно было бы восстановить отмененный закон.

Эту идею не просто не поддержали, а назвали идущей против Конституции страны. Судья КС Украины Игорь Слиденко сказал, что таким предложением Зеленский наговорил на 150 лет тюрьмы, пишет RNS. Это прямой призыв со стороны президента к свержению государственного строя.

«Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти», — подчеркнул Слиденко.

Эксперт Якубин отметил, что если и решение суда было спорным, то законопроект Зеленского оказался еще более спорным. Он попытался потушить пожар бензином — предложил проект, который полностью расходится с действующими полномочиями президента и Верховной рады. У них просто нет прав на такие действия, согласно действующей Конституции.

«Я думаю, что эта ситуация была лишь поводом для Зеленского, потому что в дальнейшем КС собирался вынести и оспорить другие решения, которые принимала Рада. В особенности закон про землю. Я не исключаю, что Зеленский активизировался не просто так», — подчеркнул Якубин.

Правда, этими действиями Зеленский лишь запустил в стране политико-конституционный кризис и ослабил собственные позиции. Этот законопроект не захотели поддерживать даже его собственные депутаты, а это о многом говорит.

Зеленский сейчас переживает не лучший период президентства, потому что во многом повторяет и продолжает социально-экономическую и гуманитарную политику, которая была при Порошенко. Людям это не нравится, и это четко видно по результатам местных выборов.

«Падение его партии не катастрофическое, но разница с прошлым годом поразительная. В 2019 году его партия получила до 40% поддержки в Киеве. В этом году, по предварительным результатам, у них 7 или 8%», — заявил Якубин.

Теперь без глобальной поддержки, которая играла для него роль страховочного троса, Зеленский становится «хромой уткой», подчеркнул Якубин. И выглядит как слабый президент.