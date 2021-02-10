СМИ: Нидерланды захотели льгот для частного бизнеса в договоре с РФ по налогам

Голландцы готовы заключить с Россией соглашение об избежании двойного налогообложения (СИНД). Договор подпишут, если в него включат льготы для реальных частных предпринимателей Нидерландов.

В РФ предложили голландской стороне новый СИДН по типовому образцу — такие уже заключены с Кипром, Мальтой и Люксембургом, напомнила газета «Известия». Льготы для частного бизнеса они не предусматривают.

Нидерланды отказались от этого варианта, а Минфин РФ пригрозил королевству полностью разорвать налоговые соглашения. Госсекретарь по финансам Иоханн Вейлбриф назвал подобный исход крайне нежелательным: он негативно скажется и на уже сделанных вложениях, и на новых взаимных инвестициях.

В голландском министерстве финансов указали на целесообразность налоговых льгот для частного бизнеса Нидерландов в новом соглашении. Пока что преференции доступны только публичным компаниям.

Эксперты полагают, что включение в СИДН льгот для голландских предпринимателей существенных потерь России не принесет. Скорее всего, Москва пойдет Амстердаму навстречу без каких-либо лазеек для вывода капитала для российского бизнеса.