Российский бизнес пожаловался на проблемы с приглашением иностранных специалистов

Российские компании вновь начали испытывать сложности из-за задержки оформления документов на ввоз иностранных специалистов в страну. В результате на неопределенный срок откладывается модернизация производств и выпуск новой продукции.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на несколько представителей компании.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов считает, что проблема по большей части затронула компании, у которых есть заводы в России и которым периодически необходимо заниматься модернизацией производства.

Директор по правовым вопросам InBev Efes Ораз Дурдыев объяснил, что проблема также коснулась компаний, которые пользуются услугами иностранных специалистов для починки зарубежной техники.

В начале пандемии был ограничен въезд иностранцев в Россию, но через некоторое время требования смягчились. Теперь компании должны направлять списки иностранных сотрудников для въезда в профильный орган.

Первый раз о проблеме с выдачей разрешений заговорил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, многие компании были подвержены большому риску, потому что невозможно отследить, дадут конкретному сотруднику разрешение или нет.

Эксперты полагают, что процесс оформления документов для въезда иностранных специалистов в Россию в целях технического обслуживания иностранного оборудования увеличился в два-три раза. В некоторых ситуациях документы могут рассматриваться в течение месяца и больше.

Сейчас федеральные органы исполнительной власти начали использовать для заявок Единый портал государственных и муниципальных услуг. Это упростило подачу документов, но процесс согласования так и не ускорился.