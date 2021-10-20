Эрдоган посетит Азербайджан с рабочим визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан в рамках однодневной рабочей поездки. Визит назначен на 26 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные администрации турецкого лидера.

«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Азербайджан 26 октября», — заявили в администрации Эрдогана.

Информации о том, какова будет программа поездки, а также о целях визита, не поступало, передал RT.

Ранее Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о заявлении Эрдогана о «горстке» победителей во Второй мировой войне. Журова отметила, что такое высказывание связано с желанием Эрдогана вернуть былое влияние Турции на европейские страны.