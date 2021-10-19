Депутат Журова отреагировала на заявление Эрдогана о «горстке» победителей во Второй мировой

Спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о «горстке» победителей во Второй мировой войны. Об этом написало Ura.ru.

Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна зависеть от решений «горстки» победителей войны, пояснили «Дни.ру». По мнению Журовой, такое высказывание связано с желанием Эрдогана вернуть былое влияние Турции на европейские страны.

«Может ему не понравился раздел Европы, который произошел, но это происходило всегда и во все войны. Конечно, Турция в какой-то период в Европе имела большее значение и потом, в связи с войнами опять же, еще до Второй мировой войны, Турция потеряла такое влияние. Понятно, что Эрдогану хочется вернуть его и быть великим перед своим народом, вернув территории, которые раньше они считали своими», — сказала она.