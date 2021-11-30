Пользователи собрали деньги на операцию парню с ожогами 80%

В Сети собрали для 18-летнего Заида Гарсия деньги на дорогостоящую и сложную операцию. Когда ему было два года, в колыбель мальчика упала свеча. Он чудом выжил, ребенку ампутировали обе руки и провели десятки операций по пересадке кожи. У мальчика пострадали 80% поверхности тела.

Помимо этого Заид не видит. Врачи закрыли глаза зарубцевавшейся позже кожей, но не стали их удалять. Тем более, что оставался призрачный шанс на то, что он когда-нибудь сможет видеть. Сверстники Заида смеялись над ним, и юноша даже пытался уйти из жизни. Но его поддержали пользователи интернета.

Два года назад он попросил их о помощи и открыл сбор денег на операцию, которая вернет ему зрение. Заид мечтал увидеть свою семью и подругу Джулию. Ему нужны были 50 тысяч долларов, собрали — 300 тысяч. Сейчас молодой человек готовится к операции.

Ситуацию прокомментировала врач-дерматолог Татьяна Баллирано.

«Сейчас кожу выращивают из микроскопического лоскута, сейчас ее можно вырастить. Сделать пересадку кожи, восстановить зубной ряд, нос восстановить, губы — я считаю, что хирургам под силу», — заявила она.

Телефонные мошенники в Москве похитили со счета в банке 980 тысяч рублей, которые семья собирала на лечение мальчика с раком крови.