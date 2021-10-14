Версия теракта не исключена в деле о нападении с луком в Норвегии

В МВД Норвегии заявили, что не исключают версию теракта в деле о нападении с луком и стрелами в Конгсберге. Глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас заявил, что стрелявшего еще не допросили.

«Стрелявший действовал в одиночку. В таких случаях нельзя исключать версию теракта. Его еще не допросили, и пока рано делать какие-либо выводы», — привело РИА «Новости» заявление Ааса, сделанное им на брифинге.

Нападавший, по словам главы юго-восточного полицейского округа, до этого посетил несколько точек в городе. Точное число жертв этого нападения полицейский не огласил.

При этом местный телеканал NRK сообщил, что в результате происшествия было убито по меньшей мере пять человек.

«Также есть несколько раненых, в том числе сотрудник полиции в штатском», — привело агентство сообщение телеканала.

Подозреваемый в атаке был задержан. Представитель норвежских правоохранительных органов пояснил, что нападавший стрелял в людей из лука.

Свидетели происшествия в беседе с журналистами издания Dagbladet заявили, что мужчина с луком и стрелами вошел в супермаркет сети Coop Extra и начал стрелять по людям. После вооруженного стрелка видели в других районах города.