Неизвестный расстрелял из лука несколько человек в Норвегии

Вооруженный луком и стрелами мужчина устроил «охоту» на жителей норвежского города Конгсберг. Как сообщило издание Dagbladet, полицейские задержали злоумышленника.

Свидетели происшествия в беседе с журналистами заявили, что мужчина с луком и стрелами вошел в супермаркет сети Coop Extra и начал стрелять по людям. После вооруженного стрелка видели в других районах города.

Полиция отказалась назвать точное число погибших и раненных. Начальник оперативного отдела Ойвин Аас подчеркнул, что злоумышленника оперативно задержали.

«В результате инцидента несколько человек получили ранения и несколько человек погибли», — добавил он.

Сейчас правоохранители проверяют действовал ли стрелок в одиночку или у него были сообщники. Часть территории города Конгсберг до сих пор находится в оцеплении специальных войск.