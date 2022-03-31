«С каждым часом ситуация менялась в худшую сторону». Жительница Мариуполя потеряла брата из-за националистов

В Мариуполе женщина потеряла брата во время обстрела, который вели украинские националисты. Семья вышла во двор, чтобы приготовить еду, когда прилетел снаряд.

В беседе с уполномоченным по правам человека в Чечне Мансуром Солтаевым она призналась, что сначала ни ее родные, ни она сама уезжать из Мариуполя не собирались.

«Надеялись, что все закончится. <…> С каждым часом ситуация менялась в худшую сторону», — подчеркнула женщина.

Ее семья на какое-то время перебралась из частного сектора в квартиру брата, 11 марта взрослые вышли на улицу — нужно было приготовить поесть.

«Распалили костер. <…> Произошел взрыв, брата моего сразу убило. А мы [как раз] подходили к нему. Сын получил осколочное ранение», — сказала жительница Мариуполя.

По словам женщины, недалеко от дома в тот момент находились украинские националисты. Перед взрывом она слышала выстрел со стороны расположенной рядом школы.

Выбраться из Мариуполя семье удалось 20 марта. Младший ребенок женщины тоже получил осколочные ранения, сейчас он в больнице ДНР — ждет операцию.