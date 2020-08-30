Коллективы военных комиссариатов Гомельской области записали видео с поздравлениями Александру Лукашенко. Президенту Белоруссии исполняется 30 августа 66 лет.

«Товарищ главнокомандующий вооруженными силами республики Беларусь! Сплоченный коллектив военных комиссариатов Гомельской области поздравляет вас с днем рождения. Вся ваша жизнь свидетельствует о беззаветной преданности белорусской земле и своему народу», — заявили участники поздравительной акции.

Они пожелали Лукашенко здоровья, неиссякаемой энергии и высокой трудоспоспобности. Военные также прокричали троекратное «Ура» и еще раз поздравили президента словами «С днем рождения, батя!», передает ИА Nation news.

29 августа в Минске прошел автопробег в поддержку Лукашенко. Собралось порядка 300 машин. Протяженность маршрута составила около 20 километров.