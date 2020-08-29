Автопробег в поддержку Лукашенко стартовал в Минске

В Минске стартовал автопробег в поддержку нынешней власти. Собралось уже 300 машин.

Автопробег стартовал от Кургана Славы, сообщает RT в Facebook. В мероприятии приняли участие уже 300 машин, протяженность маршрута — 20 километров.

Машины-участники украшены флагами Белоруссии.

Несколько дней назад в Минске одновременно прошли два полярных митинга. Одни требовали новых выборов, а другие поддерживали Александра Лукашенко. Мирный митинг организовали возле универмага «Беларусь». Там играла музыка, выступали артисты. А сторонники белорусской оппозиции собрались на площади Свободы.