Мир 13 апреля 2024, 20:49 Рынку металлов напророчили хаос из-за новых санкций против России LME: санкции Британии и США против России спровоцируют хаос на рынке металлов Freepik

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Новые санкции Великобритании и США в сфере торговли российскими металлами могут спровоцировать хаос на рынке. С таким предупреждением выступила Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME).

В заявлении отметили, что биржа немедленно приостановит действие гарантий на металл, произведенный после 13 апреля 2024 года.

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«LME признает, что последствием пересмотренного пакета санкций может стать возникновение некоторой степени неопределенности на рынке», — указали в документе.

Биржа признала, что новые санкции приведут к тому, что участники рынка потребуют использование соответствующего металла «в качестве защитной меры».

США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. К санкциям присоединилась Великобритания. Британцам запретили приобретать на мировых биржах метал, произведенный в России после 23:59 12 апреля 2024 года.