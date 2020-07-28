Рыбаки спасли любопытного медвежонка

Животное пыталось выбраться самостоятельно, но ничего не вышло. Когда рыбаки начали помогать ему выпутаться, он испугался и стал кричать.

Мужчины опасались, что своим криком малыш привлечет внимание мамы, и им придется убегать от огромной медведицы. Они просили медвежонка «не орать». К счастью, ничего такого не произошло, малыш был успешно выпущен на свободу.

Ранее директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева на онлайн-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» заявила, что в России необходимо запретить цирки с животными. По ее словам, в настоящий момент статья УК РФ «Жестокое обращение с животными» является недоработанной. Специалист отметила, что при обвинении в суде должен доказываться не корыстный умысел, а именно садистские наклонности человека. Также эксперт считает неприемлемым, когда мусульмане совершают традиционное убийство барана на улице города в рамках праздника Курбан-байрам.