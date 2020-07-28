Зоозащитница заявила о важности запрета цирков с животными в России
Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева на онлайн-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» заявила, что в России необходимо запретить цирки с животными.
По ее словам, в настоящий момент статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» является недоработанной. Специалист отметила, что при обвинении в суде должен доказываться не корыстный умысел, а именно садистские наклонности человека.
Также эксперт считает неприемлемым, когда мусульмане совершают традиционное убийство барана на улице города в рамках праздника Курбан-байрам, пишет РИА ФАН.
«Конечно, это неприемлемо», — подчеркнула спикер.
Дмитриева добавила, что в России нужно ввести на законодательном уровне наказание за плохое обращение с домашними питомцами.