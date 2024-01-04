Мир 04 января 2024, 09:15 МИД Финляндии заявил о контактах пограничников с российскими коллегами МИД Финляндии: пограничники поддерживают контакты с российскими коллегами Машины на финском пункте пропуска Нуйамаа / РИА «Новости»

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Сотрудники финской пограничной службы продолжают поддерживать контакты с российскими коллегами, несмотря на закрытие КПП. Об этом сообщила ТАСС специалист отдела коммуникаций МИД Финляндии Хенрикка Ахтиайнен.

«Регулярное общение между финскими и российскими пограничными властями продолжается в обычном режиме», — сказала Ахтиайнен.

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Правительство Финляндии 15 декабря приняло решение о закрытии всех пунктов пропуска на российско-финской границы из-за проблем с миграцией. Меры действуют до 14 января включительно.

В Хельсинки утверждают, что Россия якобы использовала граждан третьих стран в качестве «инструмента гибридного влияния». Финские власти отмечали, что устремившиеся из России потоки мигрантов угрожают национальной безопасности.

Беженцам, которым отказали в предоставлении убежища, пообещали выплаты в размере 5000 евро, если они добровольно покинут Финляндию.