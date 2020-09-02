Русскоязычные школы Украины перейдут на украинский

С 1 сентября все русскоязычные школы на Украине с пятого класса обязаны переходить на украинский язык обучения. Руководители этих ученых заведений пытаются внедрить новшество постепенно.

Новое законодательство Украины подразумевает тотальную украинизацию русских школ. Однако в этом году первые классы в русскоязычных школах были набраны как с украинским, так и с русским языком преподавания, пишет Strana.ua.

Вместе с тем, руководство школ планирует осуществить переход на украинский язык постепенно. Каждый год доли предметов на государственном языке будут увеличиваться. К концу старшей школы на украинском будет до 80% предметов.

В середине марта 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании». Он сокращает обучение в школах на русском и других языках. Согласно ему образовательные учреждения имеют три сценария развития — полностью читать предметы на украинском языке, постепенно вводить обучение на украинском с пятого класса (для нацменьшинств ЕС), а для русских детей необходимо вводить не меньше 80% предметов в средней школе.