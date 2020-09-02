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    02 сентября 2020, 03:30

    Русскоязычные школы Украины перейдут на украинский

    Арина Гудилова

    С 1 сентября все русскоязычные школы на Украине с пятого класса обязаны переходить на украинский язык обучения. Руководители этих ученых заведений пытаются внедрить новшество постепенно.
    Русскоязычные школы Украины перейдут на украинский

    Новое законодательство Украины подразумевает тотальную украинизацию русских школ. Однако в этом году первые классы в русскоязычных школах были набраны как с украинским, так и с русским языком преподавания, пишет Strana.ua.

    Вместе с тем, руководство школ планирует осуществить переход на украинский язык постепенно. Каждый год доли предметов на государственном языке будут увеличиваться. К концу старшей школы на украинском будет до 80% предметов.

    В середине марта 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании». Он сокращает обучение в школах на русском и других языках. Согласно ему образовательные учреждения имеют три сценария развития — полностью читать предметы на украинском языке, постепенно вводить обучение на украинском с пятого класса (для нацменьшинств ЕС), а для русских детей необходимо вводить не меньше 80% предметов в средней школе.

    Новости SMI.FM