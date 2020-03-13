Зеленский сократил число школ, в которых можно учиться на русском языке
По мнению администрации Зеленского, так Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по закону «Об образовании». Выбирать язык обучения разрешили только частным школам. Причем у них есть три варианта.
В первом случае дети коренных народов Украины смогут учиться на родном языке с первого класса до выпуска из школы. Вторая модель предполагает обучение на языке нацменьшинств (все языки Евросоюза). В начальной школе дети будут учиться на родном и государственном языках, а с пятого класса и далее присутствие украинского языка будет увеличиваться. Ну и, наконец, для русских детей с пятого класса не менее 80% материала будет преподаваться на украинском.
Таким образом, Украина отчиталась по приверженности своим международным обязательствам по обеспечению прав национальных меньшинств.
Ранее Украину призвали готовиться к политическому коллапсу из-за Зеленского. Его отчаянные попытки набрать министров в правительство назвали «апофеозом демонтажа государственного управления».