Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», сокращающий обучение в школах на языком языке. Закон «О полном общем среднем образовании» стал продолжением реформ 2017 года, проведенных еще Порошенко.

По мнению администрации Зеленского, так Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по закону «Об образовании». Выбирать язык обучения разрешили только частным школам. Причем у них есть три варианта.

В первом случае дети коренных народов Украины смогут учиться на родном языке с первого класса до выпуска из школы. Вторая модель предполагает обучение на языке нацменьшинств (все языки Евросоюза). В начальной школе дети будут учиться на родном и государственном языках, а с пятого класса и далее присутствие украинского языка будет увеличиваться. Ну и, наконец, для русских детей с пятого класса не менее 80% материала будет преподаваться на украинском.

Таким образом, Украина отчиталась по приверженности своим международным обязательствам по обеспечению прав национальных меньшинств.

Ранее Украину призвали готовиться к политическому коллапсу из-за Зеленского. Его отчаянные попытки набрать министров в правительство назвали «апофеозом демонтажа государственного управления».