    13 марта 2020, 21:56

    Зеленский сократил число школ, в которых можно учиться на русском языке

    Арина Гудилова

    Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», сокращающий обучение в школах на языком языке. Закон «О полном общем среднем образовании» стал продолжением реформ 2017 года, проведенных еще Порошенко.
    Зеленский сократил число школ, в которых можно учиться на русском языке

    По мнению администрации Зеленского, так Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по закону «Об образовании». Выбирать язык обучения разрешили только частным школам. Причем у них есть три варианта.

    В первом случае дети коренных народов Украины смогут учиться на родном языке с первого класса до выпуска из школы. Вторая модель предполагает обучение на языке нацменьшинств (все языки Евросоюза). В начальной школе дети будут учиться на родном и государственном языках, а с пятого класса и далее присутствие украинского языка будет увеличиваться. Ну и, наконец, для русских детей с пятого класса не менее 80% материала будет преподаваться на украинском.

    Таким образом, Украина отчиталась по приверженности своим международным обязательствам по обеспечению прав национальных меньшинств.

    Ранее Украину призвали готовиться к политическому коллапсу из-за Зеленского. Его отчаянные попытки набрать министров в правительство назвали «апофеозом демонтажа государственного управления».