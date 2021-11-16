facebook_pixel
    16 ноября 2021, 03:09

    Джонсон напомнил, что нацизм победили благодаря «русской крови»

    Британский премьер-министр Борис Джонсон: нацизм победили благодаря русской крови

    Александра Ломейко

    Великобритания заявила о поддержке суверенитета Украины. Британский премьер-министр Борис Джонсон объяснил, что позиция страны не связана с враждебностью к России.

    В ходе выступления на банкете лорд-мэра Лондона Джонсон связал это с внешнеполитической повесткой страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распространенный канцелярией премьера текст.

    «Мы должны иметь с этим дело, мы должны справляться с этим, у нас должны быть максимально дружественные и прагматичные отношения», — сказал британский премьер.

    Следствием подобного, добавил он, является все более тесное сотрудничество с теми, кто разделяет ценности и побуждения Великобритании.

    «Поэтому когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России. <…> Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента», — заявил Джонсон.

    По его словам, в планы британской стороны не входит «каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну». Борис Джонсон напомнил, что нацизм был побежден именно благодаря «русской крови».