Джонсон напомнил, что нацизм победили благодаря «русской крови»

Великобритания заявила о поддержке суверенитета Украины. Британский премьер-министр Борис Джонсон объяснил, что позиция страны не связана с враждебностью к России.

В ходе выступления на банкете лорд-мэра Лондона Джонсон связал это с внешнеполитической повесткой страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распространенный канцелярией премьера текст.

«Мы должны иметь с этим дело, мы должны справляться с этим, у нас должны быть максимально дружественные и прагматичные отношения», — сказал британский премьер.

Следствием подобного, добавил он, является все более тесное сотрудничество с теми, кто разделяет ценности и побуждения Великобритании.

«Поэтому когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России. <…> Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента», — заявил Джонсон.

По его словам, в планы британской стороны не входит «каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну». Борис Джонсон напомнил, что нацизм был побежден именно благодаря «русской крови».