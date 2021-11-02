Британский премьер высказался о развитии отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал обсуждать налаживание отношений с Россией. Ответы на вопросы о международных отношениях носили скорее формальный характер. Об этом сообщил ТАСС.

Подобные вопросы Джонсону задали на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. У политика поинтересовались по поводу телефонной беседы с Владимиром Путиным.

«Да, я говорил [с главой РФ]», — ответил премьер.

Также Джонсон не стал подробно обсуждать вопросы о налаживании отношений с Россией. На просьбу дать более подробный комментарий политик ответил, что, возможно, сделает это позже.