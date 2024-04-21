Мир 21 апреля 2024, 19:52 «Русские выигрывают». В США признали бесперспективность американского участия в конфликте Профессор Миршаймер: США проигрывают конфликт вместе с Украиной РИА «Новости»

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НАТО понесла потери на Украине из-за ударов ВС РФ по объектам ВСУ. Об этом в интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил американский профессор Джон Миршаймер.

«Русские выигрывают. Они <…> наносят огромный ущерб украинским войскам», — отметил он.

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По его словам, Соединенные Штаты и их европейские сателлиты фактически участвуют в боевых действиях. Складывающаяся ситуация говорит о том, что они тоже оказались в роли проигравших.

Ранее Миршаймер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он требует. Он отметил, что даже дополнительные поставки оружия не помогут изменить ситуацию в пользу Вооруженных сил Украины. У российской армии есть преимущества — большое число военных и техники.