Более тысячи террористов и экстремистов сейчас укрываются на Украине, заявил источник РИА «Новости». По его словам, среди них есть и те, кто воевал в Сирии.

Собеседник агентства добавил, что также на территории Украины может находиться Иса Акаев, который был главарем карательного батальона, который, как отмечала kр.ru, создавался при участии украинского олигарха Игоря Коломойского в 2014 году.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты препятствуют эвакуации мирного населения и нескольких тысяч иностранцев в трех городах республики. Среди них Харьков, Сумы и Чернигов.

ВС РФ с 24 февраля проводят специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сегодня в беседе с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что требования России заключаются в демилитаризации и нейтральном статусе Украины, а также в предоставлении гарантий, что с украинской территории никогда не будет исходить угроза для России.