Мир 04 мая 2023, 17:45 Румыны выразили нежелание объединяться с Молдавией Avangarde: Более половины румын не хотят объединения Румынии с Молдавией piqsels

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Порядка 54% опрошенных жителей Румынии не поддержали объединение страны с Молдавией. Такие данные опроса общественного мнения привела социологическая служб Avangarde, сообщил ТАСС.

Исследование показало, что за объединение республик проголосовали 31% опрошенных. Если бы референдум провели «буквально завтра», то 50% выступили против.

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Также у опрошенных поинтересовались, как они воспринимают Молдавию. На этот вопрос 57% респондентов ответили «нейтрально». Еще 31% сказал «скорее положительно», а 9% — «скорее отрицательно».

«В случае вторжения России в Молдавию», 29% опрошенных заявили, что Румынии нужно будет направить свои войска на помощь республике. При этом 56% респондентов не поддержали подобную идею.

Кроме того, 16% участков опроса назвали Молдавию «пророссийской», 14% охарактеризовали ее как «прозападную». А 46% заверили, что население республики поровну состоит из сторонников России и Запада.

Опрос проводили по телефону среди румын 18 лет. В нем приняли участие 850 человек.

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