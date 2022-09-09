Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море | 360°

Мир 09 сентября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море Минобороны Румынии заявило о подрыве военного корабля на мине в Черном море Pixabay

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При попытке обезвредить мину в Черном море подорвался румынский военный корабль, рассказали в Минобороны страны. Операция пошла не по плану из-за сильного ветра и волнения экипажа, сообщило агентство Reuters.

«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», — отметили в министерстве обороны Румынии.

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По данным издания, снаряд дрейфовал в 25 морских милях к северо-востоку от румынского черноморского порта Констанца. Из-за непогоды корабль столкнулся с миной, военные не сумели обезвредить ее должным образом.

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После начала спецоперации украинские военнослужащие оставили в акватории Черного моря множество мин. Они препятствуют выходу судов из портов Херсона, заявили в областной администрации.

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