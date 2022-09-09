Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море | 360°

Все новости

Эксклюзив

09 сентября 2022, 13:42

«Как в сказку попадаешь». Калининград станет достойной конкуренцией Европе

Путешествия

09 сентября 2022, 13:27

Евросоюз разрешит въезд только родственникам и журналистам из России

Реклама

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Новый парк «Взлет» откроется в Домодедове в 2023 году

Наука

09 сентября 2022, 13:23

Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении

Мир

09 сентября 2022, 13:12

Глава МИД Венгрии назвал последствия введения лимита цен на российский газ

Власть

09 сентября 2022, 13:11

МИД назвал условие продления продуктовой сделки

Мир

09 сентября 2022, 13:10

Власти Польши вспомнили о территориальных спорах с Чехией

Власть

09 сентября 2022, 13:10

Кремль оценил идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября

Власть

09 сентября 2022, 13:07

Песков объяснил генеральский бушлат на Путине на военных учениях

Мир

09 сентября 2022, 13:03

Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

Минобороны Румынии заявило о подрыве военного корабля на мине в Черном море

Читать 360tv в

При попытке обезвредить мину в Черном море подорвался румынский военный корабль, рассказали в Минобороны страны. Операция пошла не по плану из-за сильного ветра и волнения экипажа, сообщило агентство Reuters.

«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», — отметили в министерстве обороны Румынии.

Реклама

По данным издания, снаряд дрейфовал в 25 морских милях к северо-востоку от румынского черноморского порта Констанца. Из-за непогоды корабль столкнулся с миной, военные не сумели обезвредить ее должным образом.

Реклама

После начала спецоперации украинские военнослужащие оставили в акватории Черного моря множество мин. Они препятствуют выходу судов из портов Херсона, заявили в областной администрации.

Черное море

Корабли

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама