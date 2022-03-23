Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул, в воздушном пространстве Румынии сопроводили истребители. Это произошло из-за того, что было поручено предупреждение о бомбе на борту. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минобороны Румынии.

«Самолеты ВВС Румынии, находящиеся на боевой службе воздушной полиции, выполнили сегодня, 22 марта, новую миссию в национальном воздушном пространстве по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, в результате получения гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета», — говорится в сообщении румынского Минобороны.

В министерстве также уточнили, что вылет истребителей произошел в 18:58 по московскому времени. После перехвата они сопровождали лайнер до 19:24 — до момента, когда он покинул воздушное пространство страны.

По утверждению Минобороны, данная миссия осуществлялась в условиях максимальной безопасности.

Ранее Федеральное авиационное управление (FAA) США заявило, что при нарушении запрета на использование воздушного пространства страны российские самолеты будут перехватывать. Экипажи при этом будут ждать задержание и допрос.