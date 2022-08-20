Румынии пообещали ответ на высылку сотрудника посольства России

Россия адекватно ответит Румынии за высылку дипломата из посольства РФ в Бухаресте. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно», — заявила она.

Захарова отметила, что в Румынии продолжается наступление на дипломатическое присутствие России. При этом власти государства не действуют самостоятельно, опираясь на установки, заданные в Евросоюзе.

«Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию», — добавила представитель дипломатического ведомства.

О высылке сотрудника посольства России в Бухаресте стало известно накануне. Дипломат, чье имя не называется, покинет страну до конца нынешней недели.

Ранее власти Болгарии выслали российских дипломатов, на что глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал ввести ответные меры.