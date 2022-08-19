Российского дипломата выслали из Румынии
МИД Румынии объявил персоной нон грата представителя посольства России в Бухаресте
Румыния приняла решение о высылке из страны сотрудника российского посольства в Бухаресте. Об этом говорится в заявлении румынского Министерства иностранных дел.
«Власти Румынии объявили персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Бухаресте. Это лицо уведомили об упомянутом решении», — заявили в дипломатическом ведомстве.
Представитель российского посольства, имя которого не называется, покинет Румынию до конца нынешней недели.
«Решение принято в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года и несовместимостью деятельности представителя посольства», — добавили в МИД.
Ранее Власти Черногории объявили персоной нон грата посла России Владислава Масленникова. Также российских дипломатов выслали из Болгарии, на что глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал ввести ответные меры.