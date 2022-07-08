Руководство Лувра устроило частную экскурсию для семейки Кардашьян

Дебютировавшая в качестве модели для бренда Balenciaga на Неделе высокой моды в Париже Ким Кардашьян решила, что поездка в столицу Франции не может обойтись без экскурсии. Вместе с девятилетней дочерью и своей мамой Крис Дженнер звезда реалити-шоу оплатила частную экскурсию в Лувр.

Судя по социальным сетям, посещение пришлось на ранее утро, поэтому с толпами туристов гостьи не встретились.

Даже знаменитую «Мону Лизу» семейство смогло разглядеть и сделать снимки достаточно близко. Обычно к находящемуся за бронированным стеклом шедевру туристов не подпускают. Но кроме картин Ким заинтересовали королевские драгоценности, которые хранятся в музее.

Как любые туристы поход по Парижу семья завершила на Эйфелевой башне.